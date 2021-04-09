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Haberler Politika FETÖ’nün yeni Zonguldak yapılanması çökertildi

FETÖ’nün yeni yapılanması çökertildi

FETÖ’nün yeni Zonguldak yapılanması çökertildi

9.4.2021

ZONGULDAK Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ'nün Zonguldak'taki mensuplarından iş insanı, avukat, ihraç ve aktif kamu görevlilerinin yeniden yapılanma, mevcutlarla dayanışma ve devamlılığı sağlamak üzere bir araya gelen örgütün yeni yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. KOM Şube Müdürlüğü tarafından önceki sabah saat 06:30 itibariyle eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ'ye yönelik operasyon çalışmalarının il genelinde sürdüğü kaydedildi.

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