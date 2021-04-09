İyi Partili Yılmaz ve eşi trafik kazasında yaralandı

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz, TBMM yerleşkesindeki trafik kazasında yaralandı. Yılmaz ve eşinin içinde bulunduğu makam otomobili, Meclis'in Çankaya kapısından giriş yaptıktan sonra başka bir otomobil ile çarpıştı. Otomobilin arka koltuğunda oturan ve çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan Yılmaz ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.