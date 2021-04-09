'YAYLAYA GİDECEKTİN'

ASKERİ uçakla Konya'dan Trabzon Havalimanı'na gönderilen şehit Gençcelep'in naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından Bilal-i Habeşi Camisi'ne götürüldü. Baba Mehmet Gençcelep burada oğlunun fotoğrafına ve tabutuna sarılarak, "Ne yaptın oğlum sen, arkadaşlarınla yaylaya gidecektin, sen ne yaptın yavrum" diyerek gözyaşı döktü. Baba Gençcelep'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin naaşı aynı bölgedeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Tel Rıfat'ta şehit olan Komando Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın cenazesi Bursa'ya, şehit Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın naaşı ise memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. Şehitler, memleketlerinde düzenlenen törenlerin ardından son yolculuklarına uğurlandı.



ŞEHİT OĞLUNDAN ASKER SELAMI

ŞEHİT Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in naaşı memleketi Trabzon'a gönderilirken, Havalimanı'ndaki karşılama törenine şehidin ailesi ile çok sayıda kişi katıldı. Burada şehidin büyük oğlu Kayra'nın babasını asker selamı ile uğurlaması törene katılanları duygulandırdı.