  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika ‘Ne yaptın oğlum!’

‘Ne yaptın oğlum!’

Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep ile Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında PKK/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır ile son yolculuklarına uğurlandı.

‘Ne yaptın oğlum!’

9.4.2021

'YAYLAYA GİDECEKTİN'
ASKERİ uçakla Konya'dan Trabzon Havalimanı'na gönderilen şehit Gençcelep'in naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından Bilal-i Habeşi Camisi'ne götürüldü. Baba Mehmet Gençcelep burada oğlunun fotoğrafına ve tabutuna sarılarak, "Ne yaptın oğlum sen, arkadaşlarınla yaylaya gidecektin, sen ne yaptın yavrum" diyerek gözyaşı döktü. Baba Gençcelep'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin naaşı aynı bölgedeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Tel Rıfat'ta şehit olan Komando Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın cenazesi Bursa'ya, şehit Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın naaşı ise memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. Şehitler, memleketlerinde düzenlenen törenlerin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

ŞEHİT OĞLUNDAN ASKER SELAMI
ŞEHİT Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in naaşı memleketi Trabzon'a gönderilirken, Havalimanı'ndaki karşılama törenine şehidin ailesi ile çok sayıda kişi katıldı. Burada şehidin büyük oğlu Kayra'nın babasını asker selamı ile uğurlaması törene katılanları duygulandırdı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Ne yaptın oğlum!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.