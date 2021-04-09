Sinoplu muhtardan Kılıçdaroğlu’na tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği illerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle ittifak kurduğu gerekçesiyle zor anlar yaşıyor. Kılıçdaroğlu, Sinop'ta muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda bir muhtarın tepkisiyle karşılaştı. Toplantıda Kılıçdaroğlu'na soru yönelten bir muhtar, "İktidar köylüye inebildiği için iktidar oldu. Engin Altay bir defa geldi daha gelmedi. Böyle iktidar olamazsınız. Bir de bu HDP ile ilişkinizi anlayamıyoruz" diyerek CHP-HDP ittifakından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri derin bir endişeyle dinlediği görüldü.

CEVAP VERDİ

Kürsüye çıktıktan sonra muhtarlardan gelen HDP tepkisine cevap veren Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifak yapmadıklarını iddia etti. Kılıçdaroğlu, "HDP ayrı parti biz ayrı partiyiz. Biz hiçbir zaman HDP'yle beraber bir parti olduk demedik. Ama bizim bir özelliğimiz var. Biz, zulmün karşısında susmayız" demekle yetindi.