Foça’da askeri eğitim uçağı denize düştü

Mersinaki mevkisinde askeri bir uçağın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatılırken, düşen uçaktan fırlatma koltuğu sayesinde sağ kurtulan Hava Pilot Albay Ahmet Kendir ile Yarbay Hakan Eryılmaz, tekne ile deniz kıyısına getirildikten sonra ambulans helikopterle Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

2 PİLOTUN DURUMU İYİ

YARALI pilotları ziyaret eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Çok şükür ki pilotlarımızın her ikisi de sağ salim kurtarıldı. Durumları iyi, küçük kırıklar ve denize düşmüş olmaktan dolayı üşümeye bağlı sıkıntılar var, ciddi bir sıkıntı yok" diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı de, uçağın ilk bilgilere göre motor arızası nedeni ile kaza kırıma uğradığını açıkladı. UÇAĞIN düşüşüne tanık olan amatör balıkçı Selahattin Coşkun, "Önce bir patlama sesi duyduk. Ardından denizin üzerinde iki paraşüt gördük. Bunlar uçaktan atlayan pilotlardı. Uçak bir müddet sonra alçalıp denize düştü. Pilotları sudan balıkçı tekneleri aldı" diye konuştu.







ENKAZIN BULUNDUĞU BÖLGE BELİRLENDİ

Kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Orak Adası ve İngiliz Burnu açıklarında yürüttüğü çalışma sonucu enkazın bulunduğu bölge tespit edildi. Bölgeye şamandıra yerleştiren ekipler, su altındaki enkaza ulaşmak için çalışmaya devam ediyor.

METİN BURMALI