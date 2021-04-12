Algı hayali ‘su’ya düştü

CHP ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Karaburun Yaylaköy'de, depremde evi ağır hasar gördüğü için kurulan bir konteynerde yaşayan 94 yaşındaki Müşerref Yardaş üzerinden yapmaya çalıştığı algı operasyonu çöktü. Yeni Asır, konuyu bizzat Yaylaköy'e gidip araştırdı. Basında önceki gün Müşerref Yardaş'ın elektriğinin borcunu ödemeyemediği gerekçesiyle kesildiği ve yaşlı kadının karanlıkta kaldığı şeklinde bir haber yayımlandı. Bunun üzerine Soyer, "Annemizin karanlığa mahkum edilmesine asla müsaade etmeyiz. Konuyla bizzat ilgileneceğim" açıklamasında bulundu. Soyer, belediyeden bir ekibini Müşerref Yardaş'ın yanına gönderdi.

MUHTARIN YARDIMIYLA OLDU

Ancak, Müşerref Yardaş'ın elektriğinin hiç kesilmediği ortaya çıktı. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bu haber doğru değildir. Müşerref Teyze'nin elektriği kesilmemiştir. İzmir depremi sonrası konteynerlere yerleşen 271 ailenin elektrik-su ısınma iaşe-ibate tüm ihtiyaçları karşılandığı gibi Müşerref Yardaş'ın da tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır" denildi. Öte yandan asıl Soyer'e bağlı İZSU'nun Müşerref Teyze'ye aboneliğiyle ilgili sorun çıkardığı ve gelip abonelik işlemlerini yapmadığı gerekçesiyle 1 ay boyunca su bağlamadığı ortaya çıktı. Yeni Asır'ın görüştüğü köy muhtarı İsa Arıcı, "Müşerref Teyze ile beraber gittik. Teyzemiz aboneliği üzerine alması için gerekli imzayı attı, su ancak öyle bağlandı" diye konuştu.

ONRADAN GELEN AÇIKLAMA

Algı operasyonu çöken Başkan Tunç Soyer ise, ikinci bir açıklama yaparak, "Karaburun'un Yaylaköy'de deprem sonrasında yerleştirildiği konteynerin elektriğinin kesildiği haberleri üzerine sosyal hizmet ekiplerimiz 94 yaşındaki Müşerref Yardaş annemize ulaştı. Kendisi elektriğinin kesik olmadığını, son iki faturayı ödeyemediğini söyledi" demek zorunda kaldı.



Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Annemizin karanlığa mahkum edilmesine asla müsaade etmeyiz" demişti.

EKİPLER FATURAYI ALIP GİTMİŞ

Bu arada Müşerref Yardaş'ı AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı da ziyaret etti ve görüştü. Ziyarette İZSU'nun Yardaş'a, İZSU tarafından 1 ay su bağlamadığını öğrendiklerini aktaran Avcı, "Depremzede olduklarını belirtmelerine rağmen bir ay boyunca su bağlanmamış. Büyükşehir Belediyesi ekibi de gelince su faturasını da alıp gitmişler. Neden geldikleri de ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.



'KAMUOYUNU YANILTMAYA ÇALIŞTILAR'

AVCI, "Sayın Büyükşehir Belediyesi bir yalan habere kapılıp, 'Annemizin karanlıkta kalmasına müsaade etmeyeceğiz' demişti ama idaresindeki İZSU'nun depremzede yaşlı teyzemize, 1 ay boyunca su bağlanmadığından bihaber. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan bir haberden Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı da ortaya çıkmıştır. Takdiri, Karaburunlu ve İzmirli hemşerilerimize bırakıyorum. Teyzemizin bir şikayeti olmadığı gibi devletin kendisine verdiği hizmetten dolayı da duacıdır. Çarptılarak yapılan bir haber sonucu hem Müşerref teyzemizi üzmüşlerdir hem de olmayan bir olayı oldu gibi göstererek kamuoyunu yanıltmaya çalışmışlardır. Bu yapılanı doğru bulmuyoruz" dedi.



94 yaşındaki Müşerref Yardaş, Yaylaköy'deki evi depremde hasar görünce konteynere yerleştirildi. Müşerref Teyze, devletin kendisine sahip çıktığını söyledi.

Metin BURMALI