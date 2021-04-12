Bornova, Şişli’ye ‘masa komşusu’ oldu

Yeni Asır'ın gelişmeyi duyuran manşeti gündem yaratırken Gönen Orhan'ın, CHP'li Bornova Belediyesi'ne de el attığı ortaya çıktı. Orhan için "Şişli Belediyesi'ni o mu yönetiyor?" şeklinde haberler çıkarken CHP'li işadamının Bornova'yı da yine Şişli üzerinden yaptı-ğı pazarlama çalışmasıyla ikna ettiği ortaya çıktı.



ŞİŞLİ'DE TANITIM YAPILDI

BUNA göre Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Komşu Masa" ismiyle Şişli'de kurulan sistemi görmek için geçtiğimiz Ocak ayında Şişli Belediyesi'ne gitti. BURADA Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Gönen Orhan, kurulan Komşu Masa sistemini İduğ'a tanıttı. İDUĞ da, "Şişli Belediyesi'nin bu projesini model aldık. Ana hizmet binamızın hemen yanında belediyemize kazandırdığımız eski banka şubesi binasında hayata geçireceğimiz Komşu Masa, Bornova'nın ana iletişim hattı olacak" diye açıklama yaptı.

440 BİN LİRALIK SÖZLEŞME

AYNI günlerde belediyenin bu çerçevede düzenlediği ihaleyi de Gönen Orhan'ın şirketi kazandı. Bu ziyaretin ardından İduğ, Orhan'ın şirketi ile 9 Şubat 2021'de 440 bin liralık sözleşme imzaladı. ÖTE yandan, Kuşadası'nda kurulan Güvercin Masa'nın koordinatörlüğüne, Gönen Orhan'ın işi almasının ardından CHP Gençlik Örgütleri Genel Başkan Yardımcısı Kemal Güneri'nin getirildiği ifade edildi.