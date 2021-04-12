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Haberler Politika Dendias Türkiye’ye gelmeden mazeret üretti

Dendias Türkiye’ye gelmeden mazeret üretti

Dendias Türkiye’ye gelmeden mazeret üretti

12.4.2021

Doğu Akdeniz'de Atina'nın maksimalist talepleri sonucu yükselen tansiyon, Türkiye'nin diyalog ve diplomasiyi işaret eden tutumu sayesinde düşüyor. Yunanistan Dışişleri Nikos Dendias, yarın önce İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret edecek, ardından da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesinin Ege ve Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge ile kıta sahanlığı olması beklenirken, göçmenlere yapılan kötü muamele ve Atina'nın terör örgütü PKK ve FETÖ'ye verdiği destek de masaya yatırılacak. Öte yandan, ziyaret öncesi Yunanistan'dan Tür-kiye'yi hedef alan açıklamalar da geli-yor. Bakan Dendias geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretine iliş-kin şartlı bir cümle kurarak, "İyi tutum sergilenirse gide-ceğim" ifadelerini kullanmıştı. Dendias'ın bu açıklaması "iç kamuoyuna bir mesaj" olarak değerlendirildi.

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