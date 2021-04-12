Libya’dan krıtık zıyaret

LİBYA Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bugün temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek. Dibeybe'ye eşlik edecek üst düzey heyette 5 Başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başbakanı Orgeneral Muhammed el- Haddad ve diğer hükümet yetkilileri de yer alacak. Ziyaretteki temaslar kapsamında, enerji ve sağlık gibi hizmet sektöründe çeşitli ortak dosyaların yanı sıra, Türk şirketlerinin ülkedeki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmek için tekrar geri dönmesi ele alınacak. Dibeybe ve beraberindeki heyetin, Libya ve Türkiye arasındaki anlaşmaları ele almak ve iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmek için temaslarda bulunacağı belirtildi.