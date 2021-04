Maarif Okulu’nun yeni binası törenle tanıtıldı

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Maarif Okulu tarafından yeni satın alınan binada aileler için eğlence ve tanıtma günü düzenledi. New Jersey'in Wayne kasabasındaki Maarif Okulu'nun yeni binasının bahçesinde düzenlenen programa New York ve New Jersey civarında yaşayan Türk ve Müslüman toplumdan aileler katıldı. TMV ABD Direktörü Doç. Dr. Mehmet Özkan, "Bu programın beklediğimizden daha fazla ilgi görmesi bizi memnun etti. Misafirlere yeni binamızı gezdirdik, görüşlerini dinledik" dedi.