Ramazan’da 400 bin İzmirliye iftar yemeği

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. İzmirli vatandaşlar da "Bizİzmir" dijital platformları ve "Halkın Bakkalı" internet sitesi üzerinden sunulan iftar yemeği paketleri ve gıda kolilerinden istedikleri kadar satın alarak kampanyaya destek olabilecek. Satın alınan iftar yemekleri, 13 Nisan'dan itibaren her gün belirlenen noktalarda 'al götür paket servis' şeklinde vatandaşlara sunulacak. Gıda kolileri ise evlere teslim edilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Geçtiğimiz yıl 'Biz Varız' dedik ve Ramazan'ın bereketini birlikte paylaştık. Bu yıl da Halkın Bakkalı web sitemiz üzerinden alacağınız 'gıda kolisi' ve 'iftar yemekleri' ile dayanışmayı birlikte çoğaltabiliriz. Bir ihtiyaç sahibinin yüzünde bırakacağımız tebessümü hiçbir bedel ile satın alamayız. Gelin bu mübarek günlerde hayırlarımızı ihtiyaç sahiplerinden esirgemeyelim. Biz yan yana olamasak da hep aynı sofradayız" dedi.