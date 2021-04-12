‘Türklerin hor görüldüğü günler geride kaldı’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti. İki ay önce birliğin yeni yönetimi ile İstanbul'da bir araya gelerek verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Her birinize Türkiye'ye, anavatanınıza hoş geldiniz diyorum. Bu vesileyle inşallah salı günü kavuşacağımız ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyor, bu mübarek ayın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için rahmete, berekete, huzura ve barışa vesile olmasını diliyorum" dedi.

'EN HAZIR ÜLKELERDEN BİRİ'

Dünya genelinde 3 milyon insanın hayatına mal olan korona virüs salgınının dalgalar halinde yayılmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Erdoğan, "Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olarak gören muhterislere aldırmadan tedbire sarılıp takdire teslim olarak salgınla mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye bu yeni sürece en hazırlıklı giren ülkelerden biridir. Dünya ekonomilerinin ciddi daralmalar yaşadığı böyle bir dönem içinde yakaladığımız yüzde 1.8'lik büyüme oranı bunun en büyük işaretidir. Türkiye'nin ücret almadan en üst standartlarda sunduğu hizmetlere Avrupa'da çok ciddi meblağ ödenerek ancak ulaşılıyor. Krizin başından beri 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı ülkemize getirdik. en zor günlerinde ihtiyaç sahiplerine de sırtımızı dönmedik. 157 ülkeye yardım göndererek Türkiye'nin alicenaplığını tüm dünyaya gösterdik" diye konuştu.

'LAF DEĞİL İCRAAT YAPTIK'

Türklerin hor, hakir görüldüğü günlerin artık geride kaldığını dile getiren Erdoğan, "O iş bitti. Sizlerin başarısı bizim başarımızdır. Çok ciddi mücadeleler verdik. Tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını kazandıran biz olduk. Bizden öncekiler lafını yaptı ama icraatını biz yaptık. Şimdi uluslararası camiada benim vatandaşım bir seçmen olarak ortada oyunu kullanabiliyor mu? Kullanabiliyor. Vekil de olabiliyor mu? Olabiliyor. Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımızın kovid-19 aşısını geliştirmesindeki başarı kendilerine fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini göstermiştir. Bu tür örnekler diğer göçmen topluluklara da cesaret aşılamaktadır" ifadelerini kullandı.

'İNSAN HAKKI DERSİ VERENLER'

Başkan Erdoğan, konuşmasında Batı'da hızla büyüyen İslam düşmanlığı ile ilgili de konuştu. İslam düşmanlığının Batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için istismar ettikleri en önemli araçlardan birine döndüğünü kaydeden Erdoğan, "Meselenin asıl vahim tarafı ise bize demokrasi ve insan hakları konusunda ders verenlerin kendi ülkelerinde insan haklarının çiğnenmesine ses çıkarmamasıdır. Birlik kuruluşundan bu yana Avrupa'daki kardeşlerimizin haklarını koruma noktasında önemli bir STK haline dönüştü. Özellikle siz kadınlarımızın ve gençlerimizin üzerinde önemli görevler var. AK Parti'nin 11 milyon 500 bin üyesi var. Kadın üye sayımız 5 milyon 300 bin. Diğer partilerin hepsi bu rakama ulaşamaz. Sizler politikalarını belirlerken kimi devletlerin gözünün içine bakan değil BM'de Dünya 5'ten büyüktür diyerek hak ve adalet talep eden bir ülkenin evlatlarısınız. Her birinizden al bayrağınızdan iftihar etmenizi istiyorum" açıklamasını yaptı.



'GAVURUN KILICINI SALLAYARAK ÜZERİMİZE GELENLER VAR'

KONUŞMASINDA muhalefet partilerini de eleştiren Başkan Erdoğan, "Bize muhalefet yapmak adına gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye karşıtı her senaryonun içinde yer alarak yalan, yanlış ve iftiraları sürekli tekrarlamak ile kendine yeni bir misyon oluşturmaktadır. Geçmişte bu parti kendince bir duruşa, tarza sahipti. Bugün kime ne duymak istiyorsa onu söyleyen, seviyesizliği siyasetinin merkezi haline getirmiş bir yapı haline dönüşmüştür. Bu çukur ve bataklık siyasetinden kendimizi uzak tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.