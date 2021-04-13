Libya başbakanı Dibeybe Külliye’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

Türkiye ve Libya milli marşlarının çalınmasının ardından Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini takdim etmelerinin ardından basın mensuplarını selamlayarak görüntü veren Erdoğan ve Dibeybe, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. İki lider baş başa görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Oturumu'na başkanlık etti. Dibeybe'ye eşlik ettiği üst düzey heyette, 5 Başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başbakanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ve diğer hükümet yetkilileri yer aldı.

DOĞU AKDENİZ MASADA

Ziyaretteki temaslar kapsamında, enerji ve sağlık gibi hizmet sektöründe çeşitli ortak dosyaların yanı sıra, Türk şirketlerinin ülkedeki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmek için tekrar geri dönmesi konusu ele alındı. Ayrıca, Libya Başkanlık Konseyi Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Dibeybe ve beraberindeki heyetin, Libya ve Türkiye arasındaki anlaşmaları ele almak ve iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek için temaslarda bulunduğu belirtildi. Görüşmede en önemli madde ise son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler oldu. Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığı'na Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.



DİBEYBE'NİN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

LİBYA Başbakanı Dibeybe, geçtiğimiz günlerde Yunan Başbakanı Miçotakis'in Libya ziyaretinde Türkiye ile yapılan anlaşmalara bağlı kalınacağını ifade etmişti. Dibeybe'nin bu gelişmenin ardından kalabalık bir heyetle Ankara'ya gelmesi dikkat çekti.