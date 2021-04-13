Muharrem İnce koronaya yakalandı

'MEMLEKET HAREKETİ' başlatarak, CHP'den istifa eden eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, korona virüs belirtileri üzerine hastaneye başvurdu. İnce'nin yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınan İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Twitter'dan açıklama yapan İnce, test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, "Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum" dedi.