  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika 2021’in ilk 3 ayında 382 PKK’lı etkisiz hale getirildi

2021’in ilk 3 ayında 382 PKK’lı etkisiz hale getirildi

2021’in ilk 3 ayında 382 PKK’lı etkisiz hale getirildi

15.4.2021

TÜRKİYE'DE terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik 2021'in ocak, şubat ve mart aylarında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 382 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristler arasında, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategorideki, PKK'nın sözde Amanos saha sorumlusu İbrahim Şengül ve sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi ile "turuncu" kategorideki sözde Mardin Bagok sorumlusu Teyyüp Çam da bulunuyor. Örgütün yapılanmalarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 815 zanlıdan 224'ü de tutuklandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2021’in ilk 3 ayında 382 PKK’lı etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.