2021’in ilk 3 ayında 382 PKK’lı etkisiz hale getirildi

TÜRKİYE'DE terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik 2021'in ocak, şubat ve mart aylarında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 382 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristler arasında, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategorideki, PKK'nın sözde Amanos saha sorumlusu İbrahim Şengül ve sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi ile "turuncu" kategorideki sözde Mardin Bagok sorumlusu Teyyüp Çam da bulunuyor. Örgütün yapılanmalarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 815 zanlıdan 224'ü de tutuklandı.