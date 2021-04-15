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Haberler Politika Bir terörist daha ikna olarak ailesiyle buluştu

Bir terörist daha ikna olarak ailesiyle buluştu

Bir terörist daha ikna olarak ailesiyle buluştu

15.4.2021

İÇİŞLERİ Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubunun, 2005 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bakanlık, bu yıl ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 51'e ulaştığını kaydetti.

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