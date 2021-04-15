“Bodrum’un sorunları yıllardır çözülmüyor”

BODRUM Güçbirliği Derneği Başkanı Serdar Kayhan, ilçelerindeki sorunların yıllardır çözülmeyi beklediğini söyledi. Belediyeye tepki gösteren Başkan Kayhan, "Yıllardır bitmeyen altyapı-üstyapı çalışmalarından dolayı vatandaşlar, turistler, turizmciler ve esnaf mağdur. Yarımadanın bu kronikleşmiş sorunlarının çözümleri için yetkilileri acil göreve davet ediyoruz. Bodrum Belediye Başkanı'nın, 'Muğla Büyükşehir Belediyesi başka partiden bize o sebeple destek olmuyorlar' gibi bir söylemde bulunma hakları da yok. Vatandaşlar sosyal medyada 'Kos adasına yakın olduğu için Bodrum'u Yunan olarak mı görüyorsunuz?' paylaşımları yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e gönderme yapıyorlar. Muğla'da ve Bodrum'da yıllardır aynı parti var ancak sorunlar çözülemiyor" dedi.

ADEM ÜLKER