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Haberler Politika DEAŞ ile irtibatlı olan 3 kişi İzmir’de yakalandı

DEAŞ ile irtibatlı olan 3 kişi İzmir’de yakalandı

DEAŞ ile irtibatlı olan 3 kişi İzmir’de yakalandı

15.4.2021

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak kentte faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Şafak operasyonu düzenleyen İzmir polisi, 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen 3 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda da 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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