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Haberler Politika Demir’den ambargolara ‘CATS’ ile cevap geldi

Demir’den ambargolara ‘CATS’ ile cevap geldi

Demir’den ambargolara ‘CATS’ ile cevap geldi

15.4.2021

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçtiklerini belirtti. Buna en iyi örneklerden birisinin ASELSAN tarafından üretimini başlattıkları İHA kamerası "CATS" olduğunu ifade eden Demir, "Türkiye'nin hiçbir ülkeye bağlılığı kalmadı. Bu ambargolarla hangi ürünü millileştirmemiz gerektiğini daha iyi görüyor ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Hiç kimse bizi Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizden döndüremeyecektir" ifadelerini kullandı.

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