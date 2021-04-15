Kılıçdaroğlu hakkındaki fezleke Meclis’te

İKİSİ İZMİR MİLLETVEKİLİ

HAKKINDA fezleke hazırlanarak Meclis'e sunulan isimler arasında CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de yer alıyor. 10 yeni fezleke ile birlikte TBMM'ye bugüne kadar ulaşan fezleke sayısı toplam bin 297'ye yükselmiş oldu.