Kısmi kısıtlamada 14 günlük yeni dönem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam Kabine toplantısının ardından Ulusa Sesleniş konuşmasında açıkladığı 2 haftalık kısmi kapanma ile ilgili tedbirlerin detayı belli oldu. İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği genelgede, aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyet yaratılmaması konusunda uyarıda bulundu.

TURİSTLER HARİÇ HERKES

Buna göre, hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.Öte yandan yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında Türkiye'de bulunan yabancıları kapsamayacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar, sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.



65 YAŞ VE ÜZERİ OLANLAR İLE 18 YAŞ ALTINA SINIR

CUMARTESİ ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidebilecek. Hafta içi 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklar ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.



HAFTA SONU FIRIN VE EKMEK SATAN YERLER AÇIK

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması için vatandaşlar yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.



TÜM ZİNCİR MARKETLER SAAT 10.00'DA AÇILACAK

SOKAĞA çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.



TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINI KULLANMADA YAŞ SINIRI

HAFTA içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek. Yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıflarda eğitim gören 18 yaş altı gençler, toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.



ŞEHİRLERARASI SEYAHATLERE İZİN VERİLMEYECEK

SOKAĞA çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek. Zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasında şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak.



DÜĞÜN, NİŞAN VE TÖRENLERE 17 MAYIS'A KADAR İZİN YOK

EVLENDİRME işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek.



FAALİYETLERİNE ARA VERİLECEK YERLER

HALI saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu.



LOKANTA VE RESTORANLARA MASADA MÜŞTERİ YASAĞI

RESTORAN, lokanta, kafe, pastane, tatlıcı gibi yerlerde masada müşteri kabul edemeyecek. Hafta içi 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sonra sadece paket servis, hafta sonu ise sadece paket servis olacak.



CENAZELERE KATILIM 8 KİŞİ İLE SINIRLANDIRILACAK

TEDAVİ olduğu hastaneden taburcu olan, doktor raporu ile sevk olan veya randevusu olan, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılacak olanlar (en fazla 8 kişi) ile sınavlara katılacak olan öğrenciler ve refakatçileri, Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.