Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı, namazın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı. Başkan Erdoğan, Yunan Dışişleri Bakanı'nın sözleriyle ilgili 'Dışişleri Bakanımız Dendias'ın davranışları karşısında ona haddini bildirdi. Daha yumuşak olamazdı' dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dışişleri Bakanımız Yunan bakana haddini bildirdi, daha yumuşak olamazdı. Sizin Lozan'a göre mütfü atama hakkınız yok. Bunu nasıl yaparsınız. Yıllardır araların düzelmesi için elimizden gelen çabayı gösterdik, atılması gereken adımları attık ancak düzelme yok. "Türkiye-Yunanistan arasında başkalarını sokmayalım" dedim her seferinde. Ama dinlememekte ısrar ediyorlar. Sayın Patrikle görüşmeleriniz oldu bunlar bizim için olumlu yaklaşımlar. Bizim 150 bin soydaşımıza Yunanistan'da gerekli ilgi göstermiyorsunuz. Baş müftüyü kendiniz atıyorsunuz. Sizin buna Lozan'a göre hakkınız yok. Şimdi Sensinot meclisi patriği seçiyor. Müftüyü de bizim oradaki imamlarımızın müftülerin seçmesi gerekiyor. Kendi din adamıymış gibi atama yapmak istiyorlar. Bunun düzelmesi gerekiyor. Hiçbir netice alamadık. Bunlarda maalesef öyle bir hava yok.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Sayın Kılıçdaroğlu bir önceki açıklamada farklı sonraki açıklamada farklı. Benim çiftçimin elinde patates-soğan kaldıysa atılması gereken adımı atarız. Bay Kemal patates ve soğanın hibe edilmesinden rahatsız oldu.

AYM BAŞKANI'NA LAİKLİK MESAJI

AYM Başkanı önce laikliğin ne olduğunu öğrensin. Böyle kabul edemeyiz. Laiklik onların zannettiği gibi bir şey değildir. (KKTC'de Kur'an-ı Kerim öğretiminde yetki tartışması) Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil. Kuzey Kıbrıs da Fransa değildir.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Muhalefetin işi gücü bu ülkeden hayırlı bir işin yapılmasının engellemek. Kanal üzerinden geçen köprülerin hayata geçmesi üzerine çalışıyoruz. Haziranda ilk köprünün adımını atacağız.

İSRAİL'E TEPKİ!

"(Gazze'ye yönelik saldırı) İsrail'in maalesef Müslümanlara karşı tavrının çok açık, net bir göstergesidir."