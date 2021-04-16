Dünyanın yeni yıldızı Türkiye

Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan gerginlikler, Doğu Akdeniz'deki trilyonlarca dolarlık enerji kaynaklarının paylaşım savaşı, Ege, Suriye, İsrail'le ilişkiler ve Mısır'la yaşanan sorunlar gibi son yıllarda dış politika ile ilgili tüm gelişmelerde dik durdu ve kimseye taviz vermedi. Muhalefet ise, adeta Türkiye ile çatışma yaşayan ABD, Avrupa Birliği, Mısır, İsrail gibi ülkelerin ağzıyla konuşarak Türkiye'nin uyguladığı dış politikayı baltalamaya çalıştı. Türkiye'nin dünyada dostu kalmadığı, sürekli bir yanlış içerisinde olduğu yönünde algı oluşturmaya çalıştılar. Ancak Türkiye, muhalefeti dinlemedi, haklarını koruma ve kaptırmama konusundaki dik duruşunun meyvelerini şimdi toplamaya başladı.



Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Başkent'e tüm kabinesi ile geldi.

DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Dikkatinizi çekmiştir, son günlerde birçok ülkenin devlet yöneticisi soluğu Türkiye'de alıyor ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ediyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ile Alaska'da yaptıkları çok önemli görüşmelerin ardından ilk olarak Türkiye'yi ziyaret etti. Yine AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de gelip Erdoğan'la görüştü. Türkiye'nin, Libya'da yaşanan iç savaştaki doğru tutumu da meyvesini verdi. Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe de geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin konuğu oldu. Bugün petrol zengini Libya'da en çok sözü geçen ülkelerden biri Türkiye. Bu arada Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de soluğu Türkiye'de alanlardan. En son olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da dün Külliye'ye misafir oldu. Bu süreçte AB, Türkiye'ye yaptırım uygulama konusunda geri adım atarken ABD de eskisi kadar Türkiye'nin üzerine gelemez oldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

ARTIK KRİTİK EŞİK AŞILDI

İşin püf noktası ise, şu: Türkiye, tüm bu baskılara direnerek "kritik eşiği" aştı ve bölgesinde önemli bir güç haline geldi, stratejik önemimiz katlandı. Ayrıca pandemi döneminde ekonomisini büyüten nadir ülkelerden biri olduk. Pandemi Türkiye'nin lojistik anlamda da elini çok güçlendirdi. Bugün ABD, Türkiye'den vazgeçemiyor. Çünkü, ABD'nin Rusya ve Çin ile mücadele edebilmesi için Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'siz bir NATO da mümkün değil. Bu yüzden artık Türkiye'nin üzerine çok gelemiyor. Yoksa Türkiye'yi kaybedebileceğini biliyor.

Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

AB TÜRKİYE'SİZ YAPAMIYOR

AB de Türkiye'ye yaptırıma gidemedi. Çünkü AB ile Türkiye'nin ticaret hacmi 121 milyar dolar. Türkiye AB'nin en büyük ticari ortaklarından biri. Öte yandan AB'nin Ukrayna-Rusya krizinde de Türkiye'ye ihtiyacı var. Eğer Rusya, Ukrayna'yı tekrar hegemonyası altına alırsa bu defa AB'ye doğrudan tehdit oluşturmaya başlayacak. Bu nedenle Türkiye'nin bu krizdeoynadığı rol AB için hayati önem taşıyor. Öte yandan Türkiye, AB için hem Ortadoğu menşeili terör örgütlerine hem de mülteci akınına karşı bir sigorta görevi görüyor.



ERDOĞAN'IN SON KONUĞU YUNAN DENDİAS OLDU

YUNANİSTAN ile Doğu Akdeniz ve göçmenler gibi konular nedeniyle gerilen ikili ilişkilerin ardından normalleşme adımları atılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 45 dakika sürdü. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Görüşmede ikili ilişkiler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alındı.



RUSYA VE ÇİN'İN GÖZÜ BİZDE

RUSYA da Türkiye'yi ABD'ye kaptırmak istemiyor. Bu nedenle Türkiye'yi karşısına alamıyor. Çünkü Rusya, batı ile ilişkilerinde Türkiye'nin tam olarak kendi yanında olmasa bile en azından ortada durmasını istiyor. Bu durumun kendi dış politikası açısından bir manivela görevi yerine getireceğini hesaplıyor. Çin'in de Türkiye'ye çok ihtiyacı var. ABD bütün alanlarda, ekonomide, her yerde Çin'in üzerine gitmeye çalışıyor. Çin ise, İpekyolu'nu canlandırarak bu ablukadan çıkma peşinde. Türkiye de İpek Yolu'nun olmazsa olmazı. Çin, önümüzdeki 3 yıl içerisinde İpekyolu'nu çok fazla kullanmaya başlayacak. Türkiye üzerinden geçen yoldan yapılan ticaretin hacminin 3 yıl içinde en az 10 kat artması bekleniyor.

MISIR DA MECBUR KALDI

Bu arada Mısır da Türkiye ile anlaşmak zorunda kaldı. Kendilerinin davetleri üzerine önümüzdeki günlerde bir heyetimiz Mısır'a gidecek. Eğer biz muhalefetin istediği gibi bu ülkeyle çatışmamızda geri adım atsaydık, Mısır bugün Türkiye'ye yönelmeyecekti. Mısır, nasıl olsa AB ve ABD'nin Türkiye'yi sıkıştıracağı ve Türkiye'nin de kendisine karşı geri adım atmak zorunda kalacağını düşünüyordu. Ancak bunların hiçbiri olmadı ve Mısır bize doğru adım atmak mecburiyetinde kaldı. Çünkü Mısır,w sadece Yunanistan ile Türkiye'nin karşısına dikilecek gücü olmadığını gördü. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin kral ve prenslerinin arkasında kendisinden önceki Başkan Trump kadar durmuyor. Ayrıca Biden yönetimi, İsrail'le de birçok konuda fikir ayrılığı yaşıyor. ABD, İran ile masaya oturmayı düşünürken İsrail ise buna şiddetle karşı çıkıyor. Yani ABD ve İsrail'in bölge politikaları da birbirinden ayrışmaya başladı. Bunlar hep Türkiye'nin önemini artırıcı gelişmeler oldu.



ANAHTAR ÜLKE TÜRKİYE

Tüm bu dengeler Türkiye'yi anahtar ülke konumuna getirdi. Eğer Türkiye, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefeti dinlese ve dik duruşundan taviz verseydi bugün bu güç ve konumda olmayacaktı. Hatta şu an bu güce ulaştığımız için artık bir hayal gibi görünse de belki de bugünkü Türkiye parçalanmış bir halde olacaktı. Türkiye'nin dik duruşu kendisiyle birlikte Irak ve Suriye'nin de bölünmesini engelledi. Yani, dik durduk ve bugün YENİ DÜNYANIN YILDIZI HALİNE GELDİK...

Erhan GÜLENÇ