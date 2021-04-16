Haftada 3-4 kez suları kesilen vatandaş isyanda

İZMİR'İN Karabağlar ilçesi Maliyeciler Mahallesi'nde sık sık yapılan su kesintileri vatandaşları isyan ettirdi. İZSU tarafından yapılan bilgilendirmelerin de yanlış olduğunu belirten vatandaşlar, "Bıktık artık haftada en az 3-4 kez su kesintisi yaşıyoruz. Gelen uyarı mesajlarında örneğin saat 15.00'te sularınız gelecek yazıyor. Fakat 6'ya kadar gelmiyor. Biz de tedbirimizi söyledikleri saate göre alıyoruz. Sular geç gelince de mağdur oluyoruz. Şehrin merkezinde temel ihtiyacımız olan suyumuz sürekli kesiliyor. Bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz" dedi.