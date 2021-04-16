  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Haftada 3-4 kez suları kesilen vatandaş isyanda

Haftada 3-4 kez suları kesilen vatandaş isyanda

Haftada 3-4 kez suları kesilen vatandaş isyanda

16.4.2021

İZMİR'İN Karabağlar ilçesi Maliyeciler Mahallesi'nde sık sık yapılan su kesintileri vatandaşları isyan ettirdi. İZSU tarafından yapılan bilgilendirmelerin de yanlış olduğunu belirten vatandaşlar, "Bıktık artık haftada en az 3-4 kez su kesintisi yaşıyoruz. Gelen uyarı mesajlarında örneğin saat 15.00'te sularınız gelecek yazıyor. Fakat 6'ya kadar gelmiyor. Biz de tedbirimizi söyledikleri saate göre alıyoruz. Sular geç gelince de mağdur oluyoruz. Şehrin merkezinde temel ihtiyacımız olan suyumuz sürekli kesiliyor. Bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Haftada 3-4 kez suları kesilen vatandaş isyanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.