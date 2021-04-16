Kuşadası’nda bir garip havuz problemi

Belediye imar planlarında "park alanı" olarak gözüken yere yapılan havuzun kaçak olduğu haberlerinin ardından Günel'in yönettiği Kuşadası Belediyesi'nden CİMER'e şok bir yazı gitti. Yapı Kontrol Müdür Vekili Yiğit Emre Özturan imzalı 5 Nisan 2021 tarihli yazıda söz konusu havuzun bulunduğu alanla ilgili "Hazine mülkiyetinde yer almaktadır. İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi bulunduğu tarafımca tespit edilmiştir" ifadesi kullanıldı. Yani yazıya göre Başkan Günel ve diğer 4 villanın sahibi Hazine arazisini işgal etmişti. Yazı Belediye Başkanı Günel'i zor durumda bırakırken, Hazine arazisine yapılan bir havuz için nasıl yapı kayıt belgesi alınabildiği de merak konusu oldu.





YANLIŞLIKLA YAZILMIŞ

Yeni Asır, konuyla ilgili belediye yetkililerini aradı. Yeni Asır'ın konuyu araştırmasının ardından belediye yetkilileri 5 Nisan tarihli ilk yazıda "Hazine mülkiyetinde yer almaktadır" ifadesinin yanlışlıkla yazıldığını savundu. Belediye ardından Yapı Kontrol Müdür Vekili Özturan imzasıyla CİMER'e yeni bir yazı gönderdi. 15 Nisan 2021 tarihi bulunan ikinci yazıda havuzun bulunduğu alanla ilgili bu defa "Hazine mülkiyetinde yer almamaktadır" ifadesi kullanıldı.



Park yeri olarak görülen yere inşa edilen havuzun Hazine arazisi üzerine yapılıp yapılmadığı tartışma konusu oldu.

'KAÇAK İNŞAAT DEĞİL'

Havuzla ilgili nasıl bir yasal süreç işleyeceği merakla beklenirken, Başkan Günel de yaptığı açıklamayla kendisini savundu. Günel, "Havuz yapı kayıt belgesi ile kayıt altındadır. Herhangi bir kaçak inşaat veya yapı olması söz konusu değildir. Ayrıca alanın Hazine arazisi üzerinde olması mümkün değildir. Aksi takdirde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapı kayıt belgesi düzenlenmesi söz konusu değildir. Ayrıca bu yapı, ben evi aldığım zamanda mevcut durumda idi. Havuzun bulunduğu alan yine sitenin kendi sınırları içinde yeşil alan olarak belirlediği kısımdadır" diye konuştu.



GÜVERCİN MASA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA GÜNEL'E ULAŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kuşadası Belediyesi'nin kurduğu "Güvercin Masa" ile ilgili ihaleyi kazanan CHP'li iş adamı Gönen Orhan'a yapılan ödemelerin usulsüz olduğu yönündeki iddiaların ardından Kaymakamlık belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni vermişti. İçişleri Bakanlığı'ndan Başkan Günel için de soruşturma izni çıktığı yönündeki haberler ilçede yankı buldu. Belediye yetkilileri kendilerine henüz resmi bir tebligatın ulaşmadığını söyledi.



Erhan GÜLENÇ