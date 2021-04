Otobüs mü geçiyor deprem mi oluyor!

İZMİR'İN Konak ilçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sokaklarındaki asfalt yolda çukurlar bulunduğunu, her belediye otobüsü ya da ağır tonajlı aracın bu çukura girip çıktığında evlerinde sallantı hissettiklerini söyledi. Konak Belediyesi'nden 2201/1 sokakta bulunan çukuru asfaltlamasını isteyen mahalle sakinleri, "Otobüs durağı yakınımızda olduğu için sabahtan akşama kadar bu yoldan yüzlerce otobüs geçiyor. Her geçişlerinde çukura girdiklerinde evlerimizde sanki deprem yaşıyoruz. Gürültü de cabası. Sokağımızdaki asfalt yoldaki çukurların bir an önce kapatılmasını ve bu işkencenin son bulmasını istiyoruz. Sabahtan bir başlıyor, akşama kadar bu gürültü devam ediyor" dedi.