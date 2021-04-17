ABD yine karıştı

Önceki gün ise Indianapolis kentindeki bir kargo tesisinde meydana gelen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Indianapolis kentindeki FedEx adlı kargo firmasının tesisinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 60'a yakın kişinin de yaralandığı açıklandı. Olay sonrası saldırganın intihar ettiği ifade edilirken, yaşanan olayın ardından 30'dan fazla polis aracı olay yerine geldi ve geniş güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 4 bin 500 kişinin çalıştığı FedEx şirketinden yapılan açıklamada, "Güvenlik en önemli önceliğimizdir. Aklımız saldırıdan etkilenenlerde.Yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor" ifadelerine yer verildi.



TESLİM OLAN ÇOCUĞU VURARAK ÖLDÜRDÜLER

ABD'DE polis şiddetine bir yenisi de Chicago'da eklendi. Chicago polisi, 13 yaşındaki Adam Toledo isimli çocuğun vurularak öldürüldüğü görüntüleri paylaştı. 29 Mart'ta gerçekleşen olaya ait görüntülerde Toledo'nun karanlık bir sokakta polisten kaçtığı, ellerini kaldırarak polise döndüğü sırada ise polisin ateş açtığı görülüyor. Göğsünden vurulan Toledo, polisin ilkyardım çabasına rağmen hayatını kaybetti. Chicago polisi, çocuğun elinde silah olduğunu öne sürmüştü. Görüntülerin yayınlanmasının ardından ülke genelinde yeni bir protesto dalgası başladı.