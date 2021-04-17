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Haberler Politika Kabristanlar bakımsız kaldı

Kabristanlar bakımsız kaldı

Kabristanlar bakımsız kaldı

17.4.2021

İZMİR Buca'daki 'Yeni Buca Mezarlığı'nın bakımsız olduğundan dert yanan vatandaşlar, bazı kabirlerin etrafının ağaç yaprakları ve çöplerle dolduğunu söyledi. Kabristan ziyaretine giden vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nden mezarlıkta gerekli temizlik ve düzenlemeyi yapmasını istediler.

"BELEDİYE İLGİLENMELİ"

KAYNAKLAR yolu üzerinde bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu öne sürdükleri Yeni Buca Mezarlığı'na ziyarete gelen vatandaşlar, "Bu kabristanlar sahipsiz mi?" dedi. Mezarlıkta bulunan kabirlerin etrafının çam ağaçlarından düşen iğne yaprakları ya da sağa sola atılan çöplerle dolu olduğunu öne süren vatandaşlar, "İnsanlar buraya rastgele çöplerini atmış. Çevreye saygınız yoksa en azından buradaki kabirlerde yatan insanlara saygınız olsun. Belediyeden gerekli çevre düzenlemesi ve bakımların yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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