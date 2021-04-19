104 emekli amiralin ipi nereye uzanıyor?

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



104 emekli amiral olayı derinleşiyor. 2'NCİ AŞAMA başlatıldı.

Birisi emekli karacı general, bildiriyi ilk yayınlayan TV'nin sorumlusu ve 6 yeni emekli amiral gözaltına alındı. Karşımızda ÖRÜMCEĞİN AĞLARI

MI VAR?

Darbe imalı bildiri yayınlayan 104 emekli amiralin ipinin ucu titiz şekilde araştırılıyor. Çünkü bu bildiri konusunda gereken hassasiyet gösterilmesini gerektiren tarihi bir ders var Türkiye'nin önünde. SAMET KUŞÇU OLAYI.

1960 yılında, 27 Mayıs darbesi hazırlıklarını binbaşı Samet Kuşçu ihbar etmiş ancak olay derinliğine araştırılmamış, 27 Mayıs darbesi olunca, Samet Kuşçu'nun ihbar ettiği isimlerin çoğunun darbeyi yapanların içinde yer aldığı görülmüştü.

Maalesef Rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamına giden acı olaylar yaşanmıştı.



3 BOYUT ÜZERİNDE DURULUYOR

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, yeni bir 'Samet Kuşçu' olayına meydan vermemek için 104 emekli amiralin ipinin nereye uzandığını araştırırken, üç boyut üzerinde duruyor:

1) 104 emekli amiralin VARSA ORDUMUZDAKİ SUBAYLARLA ilişkisi.

2) 104 amiralin bildirisinin dış bağlantıları.

3) 104 emekli amiralin iç siyaset ve varsa karacı-havacı- jandarma emeklileri ile irtibatı.

Bu araştırmalar derinleşirken, başlatılan



2'NCİ AŞAMADA bir EMEKLİ KARACI GENERAL, şüpheli olarak evi aranan emekli tuğgeneral, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı (TESUD) Namık Kemal Çalışkan olduğu ileri sürüldü.

Evinde arama yapılan 6 emekli amiral arasında eski Sahil Güvenlik Komutanı Alper Tezenen, eski Deniz Harp Akademileri Komutanı Metin Açımuz, eski İstanbul Tersanesi Komutanı Prof. Nurhan Kâhyaoğlu, eski Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Işık Biren, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Ali Önel Yüksel, eski İstanbul Boğaz Komutanı İlker Güven bulunuyor.



2'NCİ AŞAMADA DİKKAT ÇEKEN 2 İSİM

Birinci aşamada ifadesi alınan amirallerin sorgusu ilginç bilgilere ulaşılmasını sağladı. Bunlardan birisi, bildiriye "Yüce Türk milleti" ifadesini, emekli Tuğamiral İlker Güven'in eklediği ortaya çıktı.

Bildiriyi hazırlayan, emekli Amiral Ergün Mengi'nin ifadesi manidar. Ergün Mengi ifadesinde, büyükelçilerin bildirisinden sonra "Işık Biren'i aradım, böyle bir duyuruyu hazırlayayım mı diye sordum. Bana, 'yapabilirsin' dedi" demişti.

Nitekim, emekli Koramiral Işık Biren, 2'nci aşamada ifadeye çağrıldı.



GEZİ'Yİ HATIRLA, MONTRÖ BAHANE

104 emekli amiral bildirisinin 2'NCİ AŞAMASINDA, emekli Amiral Ali Yüksel Önel gözaltına alındı. Bildiriyi hazırlayan emekli Amiral Ergün Mengi'nin, bildirinin taslak metnini grupta paylaşması için gönderdiği Ali Yüksel Önel'e yazdığı DİKKAT ÇEKİCİ not şöyle:

"Komutanım çok sağ olun, esas tepki; takunyalı amiral, harp okulu giriş şartlarından irticaya karışılmasının çıkarılması ve subay astsb kurslarında Atatürk ilke ve inkılapları derslerinin çıkarılmasının üzerine olacaktır. Ama grupta uzlaşı çok zordu.

Bu nedenle Montrö bahanesiyle son paragraftaki mesajları veren, hedef kitle DZ. KK olmayan bir bildiri hazırlayayım dedi.

Çok haklısınız ama burada MONTRÖ'YÜ ARAÇ OLARAK

KULLANDIK.

Esas endişemiz son 3 paragrafta, anlarlarsa eğer. Çok teşekkür eder saygılarımı sunarım." GÖZE BATAN İLGİNÇ

BAĞLANTILAR

Ergün Mengi'nin yazıştığı Ali Yüksel Önel'in bir süredir Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'nda görev yaptığı ortaya çıktı.

Ergün Mengi'nin, Derin ABD CFR'nin Türkiye şubesi Global İlişkiler Forumu'nun da uzmanı oluşu, İyi Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'ın vakfında araştırmacı- yazar olarak bulunması, Mehmet Ali Önel'in Marmara Vakfı'nda çalışmış olması, ilginç bir ağ olarak göze batıyor.

Nitekim soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Veysel Kaçmaz da bu hususu önemli bulmuş olmalı ki, Ergün Mengi'yi tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etmişti.

Mahkeme adli kontrol şartı vererek serbest bırakmıştı.



SONUÇ

Şimdi beraber düşünelim.

Taksim-Gezi kalkışması sürecinde Mehmet Ali Alabora, "Mesele Gezi Parkı değil, sen hâlâ anlamadın mı arkadaş!" demişti. 104 amiralin darbe imalı bildirisinde de MONTRÖ BAHANE İMİŞ. Ne tesadüf.

İSTİKLAL MARŞI YAZARIMIZ,

MİLLİ ŞAİRİMİZ, MERHUM

MEHMET AKİF ERSOY:

DERS ALINSAYDI TARİH

TEKERRÜR ETMEZDİ...