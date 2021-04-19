Ayasofya dünyaya örnek bir modelle restore ediliyor

İSTANBUL İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin en gelişmiş teknikler kullanılarak, dünyaya örnek bir model olacak şekilde restorasyon ve bakımlardan geçtiğini belirtti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz, "1500 yıllık yapının geçirmiş olduğu tarihi sürecin ve oluşturduğu kültürel mirasın korunması yolunda hangi uzmanlık seviyesi, türü, hangi hizmet gerekiyorsa bu büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. Toplu iğne başı kadar küçük bir mermer parçası bile tespit edilip fotoğrafı çekiliyor, milimetrik hesap ve çizimleri yapılarak yerine yerleştiriliyor. Bazen o mermerin yapışması için bir ay, bir buçuk ay gibi bir süre bekleniyor. Bu kadar titiz bir çalışma yürütülüyor" diye konuştu.