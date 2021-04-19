Bizi asıl mağdur eden CHP'li belediyeler

Bornova'da geçtiğimiz gün kentteki trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan ve Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Kemalpaşa ile Buca ilçe sınırları içinden geçmesi planlanan 40 bin 823 kilometrelik İzmir Kuzey- Doğu Çevre Otoyolu projesinin ÇED süreci ile ilgili halk tanıtım toplantısı yapıldı. Yıllarca kendilerini mağdur eden CHP'ye gösterdiği tepki ile toplantıya damga vuran Nazife Bal'a Yeni Asır ulaştı.

'BİZE HAYAL SATTILAR'

Bornova Erzene Mahallesi'nde Papazköy olarak bilinen yerde 10 dönüm, Evka 3'teki Çiçekli Palamut diye geçen bölgede ise 45 dönüm tapulu arazilerinin olduğunu anlatan Bal, "CHP'li Yüksel Çakmur'un İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde 'Doğal Sit Alanı' bahanesi ile imar izni verilmeyen Ata topraklarımıza çivi dahi çakamadık. Dedelerimizden atalarımızdan kalan 55 dönüm arazimiz var ama mirasçıların birçoğu hala kirada oturup, ev sahibi olma hayali ile yaşıyor. Sorunun çözümü için CHP zihniyeti bize yıllarca hayal sattı, masal anlattı. Biz sadece arazilerimize konut imarı istiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. Yıllardır hükümeti suçlayıp, öcü gibi gösterdiler. Masal dinler gibi kendilerini dinledik ama bizi asıl mağdur edenler CHP'li belediyelermiş. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu proje ile imar sorunumuzu çözeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"ALLAH'A HESAP VERSİN"

1950'li yıllarda Bornova Manavkuyu'da dedelerinin üzüm bağları ve tarlaları olduğundan da bahseden Bal, "O dönem de yok yüksek gerilim hattı var, yok buralara konut yapılmayacak gibi sözlerle insanları hüsrana uğratıp, arazilerini yok pahasına alıp imara açmışlar. Ama sonra ne oldu o güzelim bamya tarlalarının olduğu ova, mandaların gezdiği balçık alanlar imara açıldı. Bile bile oraları nasıl imara açtılar? Deprem oldu, maalesef birçok insan öldü. Şimdi Allah'a hesabını versinler" ifadelerini kullandı.





'BAŞKANLARIN KENDİ CEPLERİ İÇİN ÇALIŞTIĞI KALELER VAR'

BAZI söylemlerle İzmir için CHP'nin kalesi algısı yaratılmak istendiğini ancak CHP'li belediye başkanlarının yıllardır kaldırım söküp takmak ya da çiçek ekip dikmekten başka dişe dokunur bir hizmetinin olmadığını savunan Nazife Bal, "Eğer İzmir'de bir kale varsa o da CHP'li başkanların kendi cepleri için çalıştığı kaleler. O kalelerde de hep gol yiyen halk oluyor zaten. Yıllardır kendi beceriksizlikleri için hep hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçluyorlardı ancak bizim artık bu hikayelere karnımız tok. Ben nasıl olsa CHP'den ceketimi koysam seçilirim diye İzmir'i köye çeviren CHP zihniyet 2023'te büyük bir tokat yiyecek bence ama bu sefer bu Atamızın değil, Osman

METİN BURMALI