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Haberler Politika Bodrum’da ağaçlar devrildi

’da ağaçlar devrildi

Bodrum’da ağaçlar devrildi

19.4.2021

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün sabahın erken saatlerinden itibaren Güneydoğu yönünden esen fırtına etkili oldu. Fırtına ilçenin güney kıyılarında daha çok hissedildi. Ortakent Yahşi Mahallesi'nde bir ağaç rüzgârın şiddetine dayanamayarak Müsgebi Caddesi'ne yıkıldı. Yıkılan ağaç nedeniyle yol, trafiğe kapandı. Ekipler ağacı parçalara ayrırak yoldan kaldırdı.

FERDİ YAVUZ

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