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Haberler Politika Boyundan büyük zargana yakaladı

Boyundan büyük zargana yakaladı

Boyundan büyük zargana yakaladı

19.4.2021

MUĞLA Dalaman'da yaşayan Özkan Kılavuz, teknesi ile Dalaman Sarsala koyu açıklarında bulunan adadaki zeytinliğe giderken 2 metre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığında dev zargana balığını yakaladı. Dev balığı görünce çok şaşırdığını ve heyecanlandığını söyleyen Kılavuz, "Zıpkın ile vurdum, 3 saat boyunca mücadele ettim" dedi.

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