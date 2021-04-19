Boyundan büyük zargana yakaladı

MUĞLA Dalaman'da yaşayan Özkan Kılavuz, teknesi ile Dalaman Sarsala koyu açıklarında bulunan adadaki zeytinliğe giderken 2 metre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığında dev zargana balığını yakaladı. Dev balığı görünce çok şaşırdığını ve heyecanlandığını söyleyen Kılavuz, "Zıpkın ile vurdum, 3 saat boyunca mücadele ettim" dedi.