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Haberler Politika Denizli’de fırtına yıktı geçti

’de fırtına yıktı geçti

Denizli’de fırtına yıktı geçti

19.4.2021

Denizli'de saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yıkıldı, evlerin çatıları uçtu. Kentin farklı noktalarında meydana gelen olaylarda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Bazı noktalarda çöp konteynerleri rüzgar nedeniyle yola savrulurken kimi noktalarda ise ağaçlar devrilerek yolu kapattı. Aydınlatma direkleri koparak park halindeki araçlara zarar verdi. Bir evin bahçe duvarı rüzgar nedeniyle yıkılırken, şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bir inşaata ait iskele ise yine şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Bir iş yerine ait tabela ise olduğu yerden koparak boş sokağa düştü. Sokağa çıkma kısıtlamasının etkisi ile dışarıda kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.

SEBAHATTİN ALP

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