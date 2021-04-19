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Haberler Politika ‘Irkçıların nefret ateşini barış mesajıyla söndürelim’

‘Irkçıların nefret ateşini barış mesajıyla söndürelim’

‘Irkçıların nefret ateşini barış mesajıyla söndürelim’

19.4.2021

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İslam'a ve İslam'ın kutsallarına yönelik yapılan ırkçı söylem ve eylemlere ilişkin paylaşımda bulundu. Fahrettin Altun paylaşımında "Avrupalı ırkçılar 'özgürlük' ve 'demokrasi' gibi kavramların arkasına saklanarak Müslümanlara karşı şiddeti kışkırtıyor. Onlardan öncekiler de mutedillik göstermedi. Onlar da göstermiyor. Körükledikleri bu nefret ateşini İslam'ın barış mesajıyla söndürelim. Hayırlı Ramazanlar" ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Avrupalı aşırı sağcı siyasilerin İslam, Kur'an-ı Kerim ve Müslümanlara ilişkin ırkçı açıklamalarının bulunduğu video da yer aldı. Videoda, aşırı sağ hareketlerin Avrupa'da büyüyen bir sorun olduğu belirtilerek, bu ideolojinin ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmden beslendiği anlatılıyor.

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