BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan yeni bir paylaşım geldi. Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yerli SİHA robot uçak çalışmasının özelliklerini açıkladı ve "Kendi sınıfında dünyanın en iyisi" dedi.

TÜRK MÜHENDİSLER YAPTI

Selçuk Bayraktar paylaşımında "Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi! Köklerden Göklere..." ifadelerini kullandı. Kısa sürede binlerce kişinin beğenip paylaştığı açıklamada Bayraktar, yeni SİHA'nın özelliklerini de sıraladı. SİHA'nın özellikleri "Dünyada rekor düzeyde %93 yerlilik, Türk mühendislerin özgün tasarımı, Milli yazılım, Kri-tik tüm aksam ve bileşenler milli, 3 yedekli uçuş kontrol ve seyrüsefer sistemi" şeklinde sıralandı.