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Haberler Politika AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında yapıldı

AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında yapıldı

AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında yapıldı

20.4.2021

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Meclis çalışmaları ile iç ve dış gelişmelerin yanı sıra, korona virüsle mücadele, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve ülkeler ile ikili ilişkiler masaya yatırıldı. MYK'da bölgedeki konuların yanı sıra, yeni Anayasa çalışmaları da değerlendirildi. AK Parti için büyük önem taşıyan sivil anayasa çalışmalarında talimat Başkan Erdoğan'dan gelmişti. Partinin hukukçu kurmayları çalışmalarını devam ettirirken, MHP ile de dirsek teması sürüyor.

YUNANİSTAN'A BÜYÜK TEPKİ
Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın açıklaması yaptı. Çelik'in hedefinde Yunanistan vardı. Yunan Bakan Dendias'ın yaptığı saygısızlığı hatırlatan Çelik, "İlk defa bir bakanın ülkesinin egemenliğinden bahsederken ülkesinden değil AB'den bahsettiğini gördük" dedi. Yunanis-tan'ın Ege Denizi'nde göçmenlere yaptığı zulmü fotoğraflarla eleşti-ren Çelik, "Sığınmacılara Yuna-nistan sahil güvenlik unsurları resmen benzin döküp yakma-ya çalışarak katliama imza atma-ya çalışıyor" diye konuştu. Çelik, KKTC'de Kur'an kurslarının kapa-tılması ile ilgili soru üzerine ise, "Din ve vicdan özgürlüğünü engelleyen bir karar" yorumunu yaptı.

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