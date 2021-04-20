Belediye istismarı derinleşiyor

Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma genişletiliyor. Belediyelerce kamu görevlisi dışındakilere hizmet pasaportu sağlanmasına yönelik soruşturma, CHP, İyi Parti ve HDP belediyelerine uzandı. Dans gösterisi, kültür turu, gençlik programları adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, 3'ü CHP'li 6 ilçe belediyesinin yurt dışına onlarca kişinin gönderildiği tespit edilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Belediyelerce kamu görevlisi dışındakilere hizmet pasaportu sağlanmasına yönelik soruşturma, CHP, İyi Parti, HDP belediyelerine uzandı. Balıkesir Gömeç (CHP), Adıyaman Gölbaşı (CHP), Burdur Yeşilova (CHP), Yozgat Yerköy (İYİ Parti), Şanlıurfa Suruç (2019 HDP), Ordu Korgan (AK Parti) belediyelerine uzandı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince "dans (folklor) gösterisi", "kültür turu", "gençlik programları" adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımız tarafından Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.



BAKANLIK O UYGULAMAYI ASKIYA ALDI

BAKANLIK tarafından gri pasaport düzenlenmesi uygulaması da askıya alındı. Yapılan açıklamada, "Suiistimalin önlenmesi amacıyla tedbirleri artırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştur" denildi.



MHP'Lİ DURMAZ'DAN BAŞKANLARA UYARI MESAJI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Belediyelerde Hizmet Damgalı Pasaport verilmesine ilişkin MHP'li Belediye Başkanlarını uyardı. Belediye başkanlarına mesaj gönderen Durmaz, "Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenerek yurt dışına çıkış yapmalarının sağlandığına yönelik bazı iddialar son zamanlarda kamuoyunun gündemine gelmiş, İçişleri Bakanlığı da aynı meseleyle ilgili müfettiş görevlendirerek soruşturma başlatmıştır. Bakanlık, konuya ilişkin açıklamasında, "belediyeler aracılığıyla, kamu görevlisi olmayanlara hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulamasının yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar durdurulduğunu" belirtmiştir. Bu kapsamda gereken hassasiyetin gösterilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.