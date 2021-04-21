CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hükümeti eleştirmek için Aylan Bebek'in fotoğrafını paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?"