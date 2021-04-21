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Haberler Politika Bahçeli’den yeni anayasa çağrısı

Bahçeli’den yeni anayasa çağrısı

Bahçeli’den yeni anayasa çağrısı

21.4.2021

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'e gönderilen fezlekelerin bir an önce görüşülmesi gerektiğini söyleyerek, "Hiçbir bölücü odağın, hiçbir menfur oluşumun, hiçbir hain örgüt uzantısının gazi Meclis'te yeri olamaz" dedi. Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan ve yeni Anayasa konusunda da çağrıda bulunan Bahçeli, "CHP'ye sesleniyorum gelin siz de destek verin, İYİ Parti'ye sesleniyorum gelin bu onurun içinde siz de yer alın. Gelin işbirliği yapalım darbe anayasasından kurutulalım" diye konuştu.

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