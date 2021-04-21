Kara propagandaya karşı seferberlik talimatı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün parti kurmaylarıyla bir araya geldiği MYK toplantısında CHP'nin 128 milyar dolar ile ilgili algı operasyonuna ilişkin talimat verdi. AK Parti'nin 11 milyon üyesi ile dev bir teşkilata sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Sosyal medya operasyonlarına pabuç bırakmayalım" dedi. CHP'nin yalan siyaset yaptığına vurgu yapan Erdoğan'ın, "İcraatlarımızı anlatmaya devam edelim. 1.5 milyon üyesi bile olmayan CHP yalan siyaseti ile algı oluşturmaya çalışıyor" dediği kaydedildi.

BELGELERLE CEVAP VERECEK

ERDOĞAN'IN bugün yapılacak TBMM Grup toplantısında CHP'nin 128 milyar dolar yalanına belgelerle cevap vereceği öğrenildi. MYK toplantısında, bazı belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan vatandaşlara gri pasaport sağlanarak yurt dışına çıkarılması ve konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma da gündeme geldi. Erdoğan kurmaylarına konunun takipçisi olunması yönünde talimat verdiği öğrenildi. Toplantıda ayrıca yerel yönetimlerde köklü değişikler içeren reform paketi de ele alındı.

EDA IŞIK