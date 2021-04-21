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Haberler Politika Mısır ile dostluk grubu kurulacak

Mısır ile dostluk grubu kurulacak

Mısır ile dostluk grubu kurulacak

21.4.2021

TÜRKİYE ile Mısır ilişkilerinde yeni döneme girilirken, TBMM'de dostluk grubu için kanun teklifinde bulunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti Grubu olarak, Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi Meclis Başkanlığımıza veriyoruz" dedi. Teklifte Türkiye ile Libya arasında da dostluk grubu kurulması öneriliyor.

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