Siyaset tarihinin kara lekesi!

İcraatlarından çok sosyal medya hesaplarından yaptığı skandal paylaşımlarla adından söz ettiren CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu kez çok çirkin bir paylaşıma imza attı. Muhalefetin bir süredir Merkez Bankası rezervleri üzerinden yürüttüğü karalama kampanyasına hizmet etmeye çalışan Kaftancıoğlu, çirkin ve alçakça siyasetine Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeği alet etti.

BİR UTANÇ VESİKASI

Kaftancıoğlu, 128 milyar yalanı için hazırladığı paylaşımda tam bir akıl tutulması yaşayarak dünyanın utanç vesikası haline gelen ancak Türkiye'nin sahip çıktığı ve binlercesini kurtardığı Aylan Bebek üzerinden çirkin bir algı operasyonuna kalkıştı. Algı operasyonunu desteklemek için mazlumları, bebek cesetlerini dahi kullanacak kadar insani değerlerden uzaklaşan Kaftancıoğlu'na tepki yağdı.



'Bir bebeği çirkin siyasetine alet edecek kadar acizsin'

DAHA önce de birçok konuda farklı farklı birçok kesime yönelik saldırı ve gafları ile tanınan Kaftancıoğlu'na sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar ağır eleştirilerde bulundu. İşte o tepkilerden bazıları:

■ Feyza Özçelik: Tüm sorularına cevap verilse doymazsın sen, kıyıya vurmuş masum bir bebeği alçak siyasetine alet edecek kadar acizsin.

■ Fazıl Duygun: Senin insanlığın işte bu kadar! Kuklası olduğun Batı emperyalizmi ve Suriye'deki iç savaşın kurbanı bir bebeğin üzerinden, parayla ilgili yalan algı çalışması yapacak kadar zavallısın!

■ Levent Şimşek: Siyaset tarihinde kara bir leke olarak kalacaksın.

■ MUHAMMED KARACA:

Daha da alçalamazsın artık.

■ Gülşen Yılmaz: Cesedi sahile vurmuş ölmüş bir bebeğin üzerinden siyaset yapacak kadar küçülen her türlü davada suçu sabit görülen bu algıcı niye hala dışarıda.

■ Oktay Kaya: Ömrümde böyle alçak siyaset görmedim.