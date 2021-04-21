Türkiye’nin SIHA’ları dünyayı fethediyor

KARABAĞ ve Libya'daki savaşlara yön veren Türk SİHA'ları dünya basınının gündeminden düşmüyor. Türk SİHA'ları dünyayı kasıp kavururken İspanya basını da, "Türk insansız hava araçları dünyayı fethediyor" başlıkları attı. Barcelona merkezli El Periodico'da yer alan haberde, "Türkiye'nin bu insansız hava araçlarını etkili bir şekilde kullanması, savaşın ne olduğunu değiştirmeye yardımcı oluyor" ifadelerine yer verdi.