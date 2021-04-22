Baştan sona cehalet!

AK Parti Grup Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Başkan Erdoğan'ın gündeminde, ana muhalefet partisi CHP'nin uzun zamandır yürüttüğü '128 milyar dolar nerede?' başlıklı algı operasyonu vardı. Erdoğan, "Ortada gerçekten 128 milyar doların akıbetini anlama arayışı olmadığı için söylenen sözlerde doğru olan hiçbir şey yoktur. Bu çerçevede son iki yılda, Merkez Bankası kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için kullanılmıştır. Yabancı sermaye çıkışı için kullanılan rakam 31 milyar doları bulmuştur. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için talep ettiği kaynak da 50 milyar dolara ulaşmıştır. Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın alarak, tasarruf tercihlerinde değişikliğe gitmiştir. Gördüğünüz gibi, sadece 4 kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı" dedi.

'3 ÇEŞİT CEHALET VARDIR'

"15 Temmuz kıyamını adeta cezalandırmak için başlatılan ekonomik saldırıya seyirci mi kalacaktık?" diyen Başkan Erdoğan, "Ağustos 2018'de ABD yönetiminin başlattığı ekonomik saldırılara sessiz mi kalacaktık? CHP'nin ve onun peşine takılanların 128 milyar meselesini işte bu fotoğraf içinde okumak gerekiyor. Ne rakam doğru, ne rakama yüklenen anlam doğru, ne bu rakam üzerinden üretilen kampanya doğru. Baştan sona yanlış. Cehalet deyip geçmemek lazım. 3 çeşit cehalet vardır. Birincisi bir şeyi bilmemektir. İkincisi cehaletin karesidir. Öğretim gördüğü için konunun ne olduğunu bilir, eğitimi olmadığı için nasılını bilmez. Bunlara gafil denir. Üçüncüsü ise cehaletin küpüdür. Öğretimden geçtiği için konunun ne olduğunu bilir. Bilerek ve isteyerek konunun nedenini harmanlayarak, sürekli senaryo peşinde koşmaktır. Keskin kriz yaşaması ve siyasi kriz yaşanmasıdır istekleri. Uluslararası sermayeye Türkiye'ye yatırım yapmayın diyecek kadar muvazeneyi yitirmişlerdir. CHP'nin etrafında kümelenen bu ekip son dönemde yatırımcıları ürkütmek, milletimizin moralini bozmak için dört bir koldan çalışıyor" diye konuştu.

'ŞEVKLE SÖYLÜYORLAR'

Muhalefetin diğer konularda dikiş tutturamayınca '128 milyar dolar' yalanına sarıldığını ifade eden Erdoğan, "Bir yalan nasıl şevkle söylenir gördünüz değil mi? CHP'nin başındaki zata sorsanız hesap uzmanıyım der ama geçmişte bilinen tek yönetim hikayesi SSK'yı batırmaktır. Bu kişi '128 milyar dolar nerede?' sorusunu MB bilançolarını okumadan soruyorsa geçmişte kendine tevdi edilen görevlere yazıklar olsun. Bu kampanyanın peşine düşenlerin bir kısmını üzülerek, bir kısmını gülerek takip ediyoruz. Sağa sola pankart asarak, bu yalan kampanyasına figüranlık yapanları gördükçe içimizde acıma duygusu da uyanmıyor değil. Bugün etraflıca meseleye girme kararı aldık. Türkiye bu manzarayı hak etmiyor. Türkiye bu muhalefet üslubunu kesinlikle hak etmiyor. 128 milyar dolar ne buhar olmuştur ne de haksız hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir. Ekonominin aktörleri ve vatandaşlarımız arasında dolaşıma girmiş ve çoğu yurtiçinde kalmıştır" açıklamasını yaptı.



'BİZ BU YOLA ÇIKARKEN KEFENİMİZİ GİYDİK'



BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında kendisinin sonunun merhum Adnan Menderes gibi olabileceğini ima eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a da sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Çıkmış bir ahlaksız, bir edepsiz, benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olacağını, olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Biz ölümden korkmadık. Bizim imanımızın gereği ölümü korkutmaktır. Yani Menderes'in akıbetinden memnun mu oluyorsunuz? Bu akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz. Biz 15 Temmuz'u bu ülkeye hazırlayanlara mezar ettik. Meclis'te cumhurbaşkanı seçmemizi engellemek istediler, Cumhurbaşkanının seçimini doğrudan halka devrettik. Bürokrasiyi ve mevzuatı kullanarak elimizi kolumuzu bağlamak istediler, yönetim sistemini değiştirerek milli iradenin üstünlüğünü güçlendirdik. Ülkenin meşru idaresini yıkmaya kalkan darbecileri, milletimizle birlikte kısa sürede bozguna uğrattık" dedi. Öte yandan, Başkan Erdoğan CHP'li Altay hakkında suç duyurusunda bulunurken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Altay hakkında tehdit suçundan soruşturma başlatıldı.