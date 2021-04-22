Esad güçleriyle YPG’lilerin çatışmasını Rusya bitirdi

AKÇAKALE Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde Beşşar Esad rejimi güçleri ile terör örgütü YPG/PKK arasında önceki gün akşam saatlerinden itibaren çatışmalar yaşandı. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine YPG/PKK'lı teröristler, ilçe merkezinde Esad rejimine ait "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölgeye girmeye çalıştı. Buna karşılık Kamışlı Havalimanı'nda konuşlu rejim güçleri de kentteki örgüt mevzilerini topçu atışlarıyla vurdu. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtilen çatışmalar, Rusya'nın ara buluculuğuyla son buldu.