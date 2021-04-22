İstanbul’da gaybubet evi baskını: 29 kişiye gözaltı

İSTANBUL'DA FETÖ'nün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 33 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda firari olarak aranan zanlılardan 29'unun yanı sıra hücre evinde gizlenen farklı mahkemelerden aranması olan bir şüpheli de yakaladı. Öte yandan, Adana'da da örgütün askeri yapılanmasına operasyon yapıldı. Operasyonda 6'sı askeri öğrenci, 1'i öğretmen ve 1'i İncirlik Üs Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaparken açığa alınan 8 kişi gözaltına alındı.