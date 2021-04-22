İstifa resti işe yaradı

Konak Varyant'ta yaptırdığı Şato'nun yolunu belediye ekiplerine asfaltlattıran, Seferihisar'da zeytinliğe inşa ettirdiği havuzlu villasına giden yolu da yine belediye ekiplerine yaptıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşı ise unuttu. Karabağlar ilçesine bağlı Yaşar Kemal Mahallesi içerisindeki 6004 Sokak sakinleri, 2 Şubat'ta İzmir'de yaşanan sel felaketi sebebiyle döşeme taşların bir kısmının yerinden sökülmesi ve sonrasında Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla tamamının kaldırılması yüzünden büyük çile çekti.

OTOBÜSLER BİLE GİREMEDİ

Vatandaşlar, her gün belediye otobüslerine binebilmek için en az yarım saat yokuş yukarı yol yürümek zorunda kalıyordu. Çünkü bütün taşlar alınıp da yolun şekli bozulunca, belediye otobüsleri de o sokağa hizmet veremez hale gelmişti. Mahalle sakinleri sorunu 2 ayı aşkın süre çözmeyen Büyükşehir Belediyesi'nin duyarsızlığını duvarlara yazdığı 'Yolu yap Tunç Soyer ya da istifa et' ve 'Tunç Soyer istifa, yol ne zaman bitecek' yazılarıyla tepkilerini dile getirdi. Yeni Asır, vatandaşların sorununu ve yaptıkları istifa çağrısını manşetine taşıdı. Aylardır kendisine vatandaşlarca yapılan başvurulara "Talebiniz incelenmeye alınmıştır, çalışmalar devam ediyor, ilgileniyoruz" gibi cevaplar veren Büyükşehir Belediyesi, Yeni Asır'ın manşetinin ardından harekete geçti.





'HABER ÇIKMASA YOL YAPILMAZDI'

YENİ yollarına kavuşan mahalle sakinleri büyük bir mutluluk yaşadı. Yolun yapılmasının ardından belediye otobüsleri de tekrar sokakta hizmete girdi. Vatandaşlar, Yeni Asır'a teşekkür etti. Mahalle sakinlerinden İsmail Yirmidokuz (64), "Defalarca şikayette bulunduk ancak hiçbir yanıt alamadık. Üstelik sokağımızda herhangi bir yapım çalışması da olmadı. 1 ay boyunca Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi arasında mekik dokuduk. Sizin haberinizin ertesi günü belediye iş makineleri ve kamyonları sokağımıza gelerek çalışmalara başladı. Yoksa belediye yine kımıldamazdı. Yeni Asır ailesine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ercan AKGÜN