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Haberler Politika Kısa Çalışma Ödeneği tüm sektörler için 3 ay daha uzatıldı

Kısa Çalışma Ödeneği tüm sektörler için 3 ay daha uzatıldı

Kısa Çalışma Ödeneği tüm sektörler için 3 ay daha uzatıldı

22.4.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Turizm Haftası nedeniyle turizm temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katıldığı toplantıda Erdoğan önemli müjdeler verdi. Kabulün ardından konuşan Erdoğan, "Sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda, tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı alındı. Ayrıca, turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin, haziran sonuna kadar devam etmesinin yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık.

TEŞEKKÜR ETTİLER
BAŞKAN Erdoğan'ın açıkladığı destek müjdesinin ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile sektörlerden teşekkür geldi. Yapılan ortak açıklamada, "Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılmasını çok kıymetli buluyoruz. Yaşanan zorluluklar sebebiyle tüm çalışma hayatının ihtiyacı vardı" ifadeleri kullanıldı.

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