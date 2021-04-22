Paşinyan canını zor kurtardı

AZERBAYCAN'DAN aldığı ağır yenilginin ardından Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra ülkesinde 'hain' ilan edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a öfke dinmiyor. Ülkenin İran sınırına yakın bölgedeki Sünik kentini genel seçim öncesi ziyaret eden Paşinyan, protesto edildi. Paşinyan'ın konvoyu öfkeli halk tarafından durduruldu. Güvenlik güçleri ve eylemciler arasında arbede çıkarken, öfkeli grup "Defol, burada işin yok" ifadelerini kullandı. Paşinyan, araçtan inmeden bölgeden ayrıldı. Paşinyan yakın zamanda önce gittiği kilisede papaz tarafından, daha sonra da bir şehidin mezarında şehit yakını tarafından protesto edilmişti.