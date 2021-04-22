  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Paşinyan canını zor kurtardı

Paşinyan canını zor kurtardı

Paşinyan canını zor kurtardı

22.4.2021

AZERBAYCAN'DAN aldığı ağır yenilginin ardından Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra ülkesinde 'hain' ilan edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a öfke dinmiyor. Ülkenin İran sınırına yakın bölgedeki Sünik kentini genel seçim öncesi ziyaret eden Paşinyan, protesto edildi. Paşinyan'ın konvoyu öfkeli halk tarafından durduruldu. Güvenlik güçleri ve eylemciler arasında arbede çıkarken, öfkeli grup "Defol, burada işin yok" ifadelerini kullandı. Paşinyan, araçtan inmeden bölgeden ayrıldı. Paşinyan yakın zamanda önce gittiği kilisede papaz tarafından, daha sonra da bir şehidin mezarında şehit yakını tarafından protesto edilmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Paşinyan canını zor kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.